Le Livret A revalorisé en août 2022 sur fond d’inflation élevée ?

La recommandation de la Banque de France n’étant que consultative, le gouvernement n’est pas obligé de la suivre. Il pourrait l’ignorer ou décider d’un juste milieu entre le statu quo et la hausse qui devrait être importante, les économistes jugeant qu’elle pourrait atteindre 1%, portant de fait le taux à 2%. Ce serait alors la deuxième augmentation en moins d’un an et une multiplication par quatre du taux par rapport à janvier 2022.



Toutefois, une telle hausse pourrait pousser les ménages à moins consommer et à sur-épargner, ce qui peut poser problème. La forte baisse de la consommation le premier trimestre 2022 a été la cause principale de la chute du PIB français sur la période.