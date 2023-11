Le Nutri-Score chez Bjorg, c’est terminé !

Un Nutri-Score indulgent va apparaitre à partir du 1er janvier 2024. Avec ses nouveaux critères, il va serrer la vis sur le sucre et le sel, tout en valorisant fibres et protéines. Un coup dur pour les acteurs de l'agroalimentaire, dont Bjorg, qui voit déjà ses biscuits et boissons chuter dans l'estime de cette balance nutritionnelle. La réponse d'Ecotone ? Faire disparaître le Nutri-Score de ses emballages avant que les nouvelles notes plus basses ne s'invitent sur les étals.



L'UFC-Que Choisir a révélé que Bjorg retire le Nutri-Score pour devancer sa dévaluation. Serge Hercberg, le père du Nutri-Score, crie à la malhonnêteté sur X. Pendant ce temps, Ecotone se tourne vers le Planet-Score, prônant une sensibilisation aux impacts environnementaux. "Nous devons montrer les enjeux environnementaux", clame le groupe, justifiant un changement de cap/