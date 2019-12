Le cartel des titres-restaurants sanctionné par Bercy

Face à l’ampleur de ces pratiques, le cartel des titres-restaurants a écopé de la troisième amende la plus élevée depuis dix ans : 414 millions d’euros, répartis entre les quatre acteurs historiques du secteur.



C’est l’entreprise Edenred qui écope de la plus lourde sanction : 157 millions d’euros. Sodexo, Natixis Intertitres et Up ont reçu, respectivement, des amendes de 126, 83 et 45 millions d’euros.



Seuls les cartels des produits ménagés en 2014 et de la messagerie en 2015, avec des amendes respectives de 951 et 672 millions d’euros, ont écopé d’amendes plus lourdes.