Le droit de l'intelligence économique et stratégique : les grandes dates

2003-2006 : Primus inter pares : les rapports fondamentaux du député Bernard CARAYON : CARAYON Bernard « Intelligence économique, compétitivité et cohésion sociale », La Documentation Française, 2003 CARAYON Bernard « À armes égales » Rapport au Premier ministre, 2006 Et son ouvrage majeur : CARAYON Bernard « Patriotisme économique : de la guerre à la paix économique », Éditions du Rocher, 2006



: Plusieurs ouvrages ont également été publiés en l’espace de 10 ans sur le droit de l’intelligence économique en général et le secret des affaires en particulier : 2009 : La rédaction du rapport de l’Avocat général Claude MATHON sur le secret des affaires, rendu public en avril 2009.



: L’installation d’une commission permanente « secret des affaires » très active au sein du Groupe français de l’Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI). 2010-2011 : Deux colloques organisés à l’Assemblée Nationale par Bernard CARAYON, député du Tarn, et la Fondation Prometheus, qui se sont tenus respectivement le 18 octobre 2010 (sur le thème de « la protection des informations à caractère économique - enjeux et perspectives ») et le 7 mars 2011 (sur le thème de « secret des affaires - faire converger la défense de l’emploi et de l’outil de travail »).



2019 : La diffusion du rapport du député GAUVAIN, intitulé "Rétablir la souveraineté de la France et de l’Europe et protéger nos entreprises des lois et mesures à portée extraterritoriale" rendu public en juin 2019 invitant à réformer la Loi de blocage (1968), à instituer une riposte au Cloud Act US (mars 2018) et à créer un statut d’avocat en entreprise (cette fonction étant de nature à étendre au sein de l’entreprise le secret professionnel de l’avocat qui serait opposable aux autorités judiciaires étrangères).



[1] Nous ne rappellerons jamais assez que le droit de l’intelligence économique n’est pas une spécialité ou une discipline à part entière, mais un prisme, un regard affûté, un savoir-faire complémentaire qui s’intègre à une vision stratégique et aux prises de décisions pertinentes des acteurs économiques. Elle ne doit pas se confondre pas avec l’innovation juridique et/ou la simple valorisation des compétences juridiques internes comme d’aucuns le répandent à tort Manifeste pour l'Intelligence juridique et stratégique (journaldeleconomie.fr)

Il aura fallu des affaires révélées au grand public comme BNP Paribas ou encore le dépeçage d’ALSTOM pour constater combien les règles juridiques et normatives pouvaient être instrumentalisées et se traduire par des menaces majeures dirigées contre les entreprises.Malheureusement, on s’instruit trop souvent à l’issue de défaites cruelles et amères.Il n’est donc pas interdit à ce stade de notre propos de regretter que l’intelligence juridique et stratégique ait trop longtemps tardé à faire valoir ses galons. Quand elle n’est pas récupérée opportunément par des usurpateurs sans discernement n’y voyant qu’un effet d’aubaine.Or, à étudier de plus près les initiatives et résultats obtenus en la matière, on peut néanmoins dresser le bilan positif suivant qui comprend quelques motifs de réjouissance au fil des années écoulées et qui constituent désormais le spectre de cette activité transversale [1] en plein essor :Il n’en demeure pas moins qu’en dépit de ces succès relatifs lesquels auront largement contribué à sa reconnaissance par les acteurs du droit de l’IE qui dispose désormais d’un socle légal, règlementaire et jurisprudentiel – mais aussi des échecs patents, qu’il a bien fallu nommer cependant – la matière est encore mal embrassée par les praticiens du droit.C’est désormais l’enjeu des années à venir, destinées à forger et diffuser une véritable culture et une pratique plus intensive du droit de l’intelligence économique et stratégique.