Le gouvernement veut rallonger et rendre obligatoire le congé paternité

« Une des hypothèses sur laquelle nous travaillons, c’est de doubler le congé actuel et de passer à un mois de congé parental global, c’est-à-dire intégrant à la fois le congé paternité stricto sensu et les congés de naissance », a également déclaré le secrétaire d’État. Au total, donc, au lieu de 14 jours ouvrés, le jeune père pourrait profiter de 30 jours de congé paternité pour accueillir l’enfant et aider la mère.



Mais le secrétaire d’État voudrait aller plus loin et rendre le congé paternité obligatoire. L’objectif est que tout jeune père puisse demander ce congé à son employeur sans risquer des répercussions sur son emploi. Actuellement, en effet, ce congé est facultatif et les travailleurs les plus précaires peuvent être tentés de ne pas en profiter afin d’éviter que leur contrat ne soit pas renouvelé.