Le groupe Napaqaro va relancer l'enseigne Popeyes en France

Popeyes, une enseigne de restauration rapide créée en 1972 en Louisiane aux États-Unis, avait tenté une première implantation en France par le biais du groupe Lodarest, détenteur d'une « master franchise ». Mais à la suite d'une divergence à la tête du réseau, les trois restaurants Popeyes ont été reconvertis en Independence Burger. Le groupe Napaqaro, qui a repris et transformé les enseignes Buffalo Grill et Courtepaille, a l'intention de réinstaller la marque auprès des Français.



Popeyes est présenté par Napaqaro comme un « phénomène de société », qui compte 3.500 restaurants aux États-Unis et s'est implanté dans plusieurs pays européens. Son atout : une recette de poulet mariné dans des épices pendant 12 heures. En France, les établissements serviront du poulet « toujours frais et 100% français », qui sera préparé par des cuisiniers et non de manière industrielle.