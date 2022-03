Le marché automobile européen continue de reculer

Les ventes de voitures en Europe ont baissé de 6,7% au mois de février, par rapport à février 2021 qui avait déjà été marqué par un volume très faible. Cela représente 719.465 véhicules vendus, selon les chiffres publiés par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA). Parmi les principaux marchés européens, la France et l'Italie ont franchement marqué le pas avec des baisses de respectivement 13% et 22,6%.



Petite satisfaction en revanche pour les marchés allemand (+3,2%) et espagnol (+6,6%). En dehors de l'Union européenne, le Royaume-Uni a aussi enregistré une jolie progression à deux chiffres, +15%. Les raisons de cette performance globalement catastrophique sont connues : les difficultés dans la chaîne d'approvisionnement et la pénurie de composants électroniques.