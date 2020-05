Le masitinib d’AB Science à l’essai contre le Covid-19

Recherche d’un traitement : un enjeu planétaire



C’est l’effervescence et la mobilisation générale dans les sociétés pharmaceutiques pour trouver le fameux « Covid-killer » qui pourrait rapporter gros. Depuis les débuts de la pandémie, petits et grands laboratoires se sont lancés dans la course. Une bataille sanitaire et économique majeure dont l’enjeu planétaire est d’arrêter ou de contrôler l’épidémie.



Dans le monde, plus de 800 essais cliniques sont lancés (1). Une centaine de sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie, de groupes de recherche universitaires et d’organismes de santé sont impliqués dans le développement d’un vaccin ou d’un traitement qui atténuerait la gravité du Covid-19. La course fait rage et dans cette course mondiale, c’est la Chine qui a lancé le plus d’essais cliniques, loin devant les États-Unis et la France.



Malgré d’intenses efforts de recherche mondiale et même si de premiers candidats sont déjà testés chez l’homme, il faudra sans doute attendre au moins un an pour qu’un vaccin soit mis au point et arrive sur le marché. Alors, parallèlement, on cherche un traitement qui pourrait améliorer l’état des patients développant des formes graves de la maladie.



À court terme, on mise surtout sur le repositionnement de médicaments qui ont déjà fait leurs preuves dans d’autres maladies et sont susceptibles d’avoir de l’effet sur le Covid-19. Certains visent à empêcher la réplication du virus et d’autres à moduler une réponse immunitaire disproportionnée. Dans la première catégorie, figurent notamment l’hydroxychloroquine, le remdesivir (Gilead) ou le lopinavir/ritonavir. Dans la seconde, on trouve notamment des anticorps monoclonaux comme le tocilizumab (Roche) ou le sarilumab (Regeneron).