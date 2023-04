Le nombre de démissions a reculé en fin d'année

Par ailleurs, les embauches sont restées soutenues l'an dernier : 26,1 millions, soit 6% de plus que leur niveau de 2019 (24,6 millions). Parmi les secteurs d'activité les plus touchés par cette vague de démissions au quatrième trimestre, on trouve l'industrie agroalimentaire, avec un niveau 36,4% plus élevé par rapport à la période d'avant-crise. Le chiffre est de 27,3% pour l'information et la communication, de 24,6% pour le commerce, de 16,7% pour l'hébergement-restauration.



Les salariés ont visiblement plus de poids dans les négocations avec les employeurs, le marché de l'emploi leur offre en effet plus de flexibilité en raison des difficultés de recrutement. Les différents motifs de fins de CDI, comme les licenciements ou les départs en retraites, ont représenté 45% des procédures au dernier trimestre. Les fins de période d'essai sont en hausse de 30% entre 2019 et 2022, tandis que les ruptures conventionnelles ont grimpé de 14%.