Le port du masque est obligatoire en France depuis lundi 20 juillet 2020

Port du masque obligatoire : une amende en cas de non-respect

Le Premier ministre Jean Castex a finalement cédé à la pression populaire et à celle des médecins : dès lundi 20 juillet 2020, le port du masque en France est obligatoire dans tous les lieux clos accueillant du public. Une mesure qui peut paraître tardive : de nombreux pays européens, comme la Belgique ou l’Allemagne, ont opté pour cette solution depuis plusieurs semaines déjà.



Désormais, en France, afin de réduire au maximum le risque de deuxième vague de contaminations par le coronavirus Sars-CoV-2, toute personne âgée de 11 ans et plus doit porter un masque pour se rendre dans ces lieux. Le non-respect de cette mesure sanitaire est passible d’une amende de 135 euros, le même montant qui s’appliquait déjà dans le cadre de l’obligation du port du masque dans les transports en commun.