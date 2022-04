Le salaire des patrons américains a augmenté de 31% en 2022

Le cabinet Equilar a analysé les données publiées par les 100 plus grandes entreprises américaines. Les résultats de l’étude ont été rendus publics le 18 avril 2022 et dévoilent une forte hausse des salaires des patrons américains. Le mieux payé des patrons des 100 plus grosses entreprises d’outre-Atlantique est Patrick Gelsinger : son salaire, en 2021, a atteint 178 millions de dollars tout compris.



Suivent, dans le Top 3 : Tim Cook, à la tête d’Apple, qui a touché 99 millions de dollars en 2021 et enregistre une augmentation de salaire de 569%, et Hock Tan, patron de Broadcom, (561 millions de dollars). En moyenne, les rémunérations des patrons américains ont grimpé, en 2021, de 31%, après avoir chuté en moyenne de 4% en 2020 sur fond de crise sanitaire.