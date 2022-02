Les 3 incontournables de la relation client

L’instantané, forcément un must

Tenir au courant vos contacts de vos actualités

Diffuser grâce aux utilisateurs

Comment fidéliser les usagers de votre site web ? Quelle est la meilleure manière de communiquer avec des clients connus ou d’engager le dialogue avec des clients potentiels ? La réponse se trouve, sans nul doute, dans les moyens de communication numériques utilisés par tout un chacun, aujourd’hui, pour construire et développer des échanges.C’est pourquoi de nombreuses entreprises disposent désormais d’un live chat, qui permet de mettre en relation directe un expert ou un conseiller professionnel avec un usager du site. Pour répondre à cette demande, le live chat HubSpot est une solution de création de live chat facile qui permet, grâce à un logiciel gratuit, d'installer un chat pour dialoguer en temps réel avec les visiteurs d’un site internet. Vous ajoutez ainsi simplement une boîte de conversation chat à votre site, pour favoriser des échanges vivants avec les internautes qui veulent entrer en contact avec vous pour obtenir des réponses rapides.C’est l’objectif de la fameuse « newsletter », la lettre d’informations, qui condense toute votre actualité en un courrier régulier pour entretenir un lien privilégié avec les usagers d’un site web. Le logiciel HubSpot newsletter vous offre la possibilité de concevoir une lettre d’informations attrayante, de façon à stimuler les interactions avec une liste de contacts prédéfinie. Cette correspondance encourage les contacts à prendre part à une mission particulière, car vous partagez une actualité, représentative de l’esprit que vous avez défini à travers votre site internet. Sites de e-commerce , sites d’ONG ou d’établissements culturels, sites dédiés aux services publics… sur la toile, il est de plus en plus fréquent de se voir proposer un abonnement à la newsletter qui pose les bases d’une relation de proximité avec les internautes.Le parrainage est également un excellent moyen de diffusion pour faire connaître un site internet et le visiter : ce bouche-à-oreille nouvelle génération permet de créer des contacts plus étendus en élargissant votre réseau, grâce aux réseaux personnels de vos usagers.Vous atteignez alors des usagers qui ne figurent peut-être pas dans votre base de données, tout en offrant un avantage particulier à vos usagers reconnus. Quoi de mieux pour attirer de nouveaux prospects, que les arguments d'un usager déjà satisfait, et qui fait la promotion de services qu'il a appréciés ? Vous proposez donc un partenariat gagnant-gagnant qui profitera à tous : le parrain, le filleul et votre site lui-même.En ayant recours à ce système, vous faites confiance non seulement à votre image de marque, mais aussi à vos usagers, que vous rendez actifs en les faisant participer à vos objectifs. Vous consolidez par conséquent votre relation avec les internautes tout en développant votre réputation sur la toile. Live chat, newsletters, système de parrainage : ces outils sont de nos jours des incontournables pour faire vivre les sites internet, atteindre et conserver de nouveaux usagers. Les échanges instantanés, les actualités communiquées de manière régulière et les recommandations par les pairs font partie des « basiques » dans la stratégie d'approche et de fidélisation des usagers.