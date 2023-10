Les bars et restaurants ne font plus recette

Selon cette enquête CGA et NielsenIQ, 36 % des personnes interrogées indiquent avoir fréquenté les bars et restaurants moins souvent qu'auparavant au mois de septembre, soit une hausse de 8 points par rapport à août. A contrario, 25 % des sondés affirment avoir augmenté leur fréquentation, un chiffre en baisse de 8 points. Parmi ceux qui ont réduit leur présence dans ces établissements, 68 % invoquent l'augmentation du coût de la vie comme première cause. Suivent ensuite la hausse du prix des aliments et des boissons (46 %), la diminution du revenu disponible (34 %) et la réorientation budgétaire vers d'autres dépenses (27 %). Seuls 9 % évoquent la fin de l'été et 7 % la météo comme raisons.



Non seulement les personnes sortent moins, mais elles dépensent aussi moins lorsqu'elles le font. Ainsi, 34 % des sondés déclarent avoir réduit leur budget dans les bars et restaurants. Parmi eux, 74 % mentionnent le contrôle des dépenses et 48 % le souhait de faire des économies comme principales raisons de cette réduction. En conséquence, certains ajustements sont opérés, comme la consommation de boissons moins nombreuses (32 %) ou moins chères (25 %), ou encore le renoncement aux « extras » comme l'entrée ou le dessert (25 %).