Les changements d’avril 2024 en détail

Grande réforme de l’assurance automobile avec la suppression de la vignette verte d'assurance, qui simplifie les formalités pour les usagers. Cette réforme s'accompagne de l'introduction d'un contrôle technique triennal obligatoire pour les deux-roues, et notamment ceux immatriculés avant 2017 et qui ont jusqu’au 31 décembre 2024 pour se mettre en règle.



Sur le front de la santé, on notera le doublement de la franchise médicale pour les médicaments et certaines prestations médicales qui passe de 0,50 à 1 euro, avec un plafond de 50 euros par an.



La distribution des chèques énergie à six millions de ménages témoigne d'une volonté de soutien aux foyers face aux coûts énergétiques. Toutefois, la diminution des aides de MaPrimeRénov' pour les installations de chauffage au bois interroge.