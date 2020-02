Les frais de tenue de compte en forte hausse dans certaines banques

Les frais de tenue de compte s'échelonnent désormais entre 10,50 et 71,80 euros par an… Du moins pour les banques qui facturent ces frais. Ce n'est pas le cas chez 13 d'entre elles, qui offrent la tenue de compte. 84 banques n'ont rien changé à leurs tarifs. Ces 23 établissements, en appliquant des augmentations sensibles des frais de tenue de compte, sont donc responsables de la hausse moyenne de plus de 3% relevée par l'Observatoire.



Ce sont les banques en ligne qui facturent les plus petits frais de frais de compte, 6 euros par an en moyenne, contre 21,64 euros pour les banques à réseau. Le Comité du secteur financier précise que les deux extrêmes des tarifs de tenue de compte sont le fait de deux filiales d'une seule et même banque ! L'Observatoire n'indique cependant pas quel est l'établissement en question, il ne nomme d'ailleurs aucune banque.