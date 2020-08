Les masques désormais obligatoires à Paris et sa petite couronne

La mesure était attendue car maintes fois évoquées, en particulier puisque l’Île-de-France fait partie des régions dans lesquelles le virus circule le plus. « Zone rouge » en termes de contaminations, les franciliens font même l’objet de restrictions de voyages par la Belgique et l’Allemagne.



Afin d’éviter que Paris ne se transforme en un cluster géant, alors que la rentrée approche et qu’étudiants et travailleurs vont de nouveau se ruer dans les métros, le gouvernement n’a donc pas eu d’autres choix. Jean Castex, Premier ministre, « a demandé au préfet de police d’étendre, en concertation avec les élus concernés, l’obligation de porter le masque dans la totalité de l’espace public à Paris et sur l’ensemble des trois départements de la petite couronne : la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne », explique la Préfecture de Paris.