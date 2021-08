Les motos seront bien soumises au contrôle technique en 2023

Les motos n’étant pas, jusque-là, soumises au contrôle technique, le gouvernement a prévu un calendrier pour les premiers contrôles. Ils seront à effectuer en 2023, et il risque d’y avoir des problèmes au niveau des rendez-vous. Car, selon le décret, tous les véhicules concernés par la mesure mis en circulation avant le 1er janvier 2016 devront effectuer le contrôle technique en 2023.



Le calendrier se déroulera, par la suite, comme suit :

- le premier contrôle des véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020 est réalisé en 2024 ;

- le premier contrôle des véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 est réalisé en 2025 ;

- le premier contrôle des véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 est réalisé en 2026.