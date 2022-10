Les passoires thermiques bientôt interdites de location touristique ?

Les meublés touristiques n’étant pas concernés par l’interdiction de location, certains propriétaires ont transformé leur bien. Avec une double conséquence néfaste : d’un côté, la location d’une passoire thermique a donc bien lieu, de l’autre, le logement est retiré du marché de la location classique. Et le propriétaire ne se sent alors pas dans l’obligation de faire les travaux de rénovation.



Mais Olivier Klein, ministre délégué au Logement, a prévenu : cette faille dans la réglementation sera rapidement comblée. « Ce seront les mêmes règles pour les meublés et non-meublés », a-t-il déclaré le 25 octobre 2022 sur BFMTV. L’exécutif devrait changer la loi dès 2023 pour étendre aux meublés touristiques l’interdiction de location en cas de passoire thermique.