Les prix de l'immobilier parisien en net recul

Bonne nouvelle pour les acheteurs, moins bonne pour les vendeurs : les prix de l'immobilier parisien ne cessent de reculer. Au mois de janvier, ils ont baissé de 0,3%, et sur les douze derniers mois, ces prix ont chuté de 1,5%, selon une étude publiée par le site spécialisé Meilleurs Agents. Les départs occasionnés par les multiples confinements (de nombreux ex-Parisiens ont fui les appartements pour des maisons plus grandes) ont eu manifestement un impact profond sur la structure du marché immobilier dans la capitale.



Et ce recul des prix à Paris affecte également les tarifs de l'immobilier dans la petite couronne (-0,7% sur les deux derniers mois) et la grande couronne (-0,3%), observe encore l'étude. En tête de peloton pour la plus forte baisse : le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis avec -0,5%, suivis par la Seine-et-Marne et le Val-d'Oise (-0,3%), les Hauts-de-Seine qui flanchent de 0,2% et l'Essonne (-0,1%). En fait, il n'y a guère que les Yvelines qui s'en sortent avec une hausse modérée de 0,1%.