Les prix des produits alimentaires vont augmenter de 3%

Après des hausses de 0,3% en 2020 et de 0,1% en 2021, le budget alimentaire des Français va grimper cette année. La loi Egalim 2, qui oblige chaque année les distributeurs et les producteurs à négocier les prix, a abouti à une hausse des prix des produits alimentaires : elle sera de l'ordre de 3%, avec des différences en fonction des filiales selon le ministère de l'Agriculture. Une augmentation qui intervient après huit ans de déflation.



Les discussions avaient jusqu'au 1er mars pour se terminer, et certaines d'entre elles l'ont été quelques heures après la date butoir. Le taux de signature des accords dépasse les 80% pour la plupart des enseignes, mais des blocages sont toujours d'actualité pour deux grands distributeurs que le ministère n'a pas voulu nommer. La pression mise par l'exécutif devrait rapidement faire sauter les dernières réticences, au risque sinon de subir des sanctions financières.