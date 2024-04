Les produits végétaux peuvent de nouveau être appelés « steak » ou « saucisse »

L'aspect le plus critique de cette affaire réside dans ses implications immédiates pour les producteurs français. La mise en application du décret, prévue pour le 1er mai, aurait placé les industriels français dans une position défavorable par rapport à leurs concurrents européens, lesquels ne seraient pas assujettis à cette réglementation. Cette situation a été jugée par le juge des référés comme portant « une atteinte grave et immédiate » à leurs intérêts.



Cette décision intervient dans un contexte où le gouvernement avait tenté de calmer les tensions avec le secteur agricole, en annonçant cette mesure lors du dernier Salon de l’agriculture. Le geste avait été perçu comme un soutien à la filière animale, mais se retrouve maintenant dans une impasse législative et politique.



La suspension de ce décret reflète les complexités juridiques et économiques entourant la régulation des produits alimentaires végétaux. Alors que le secteur des alternatives à la viande connaît une croissance rapide, la question de leur désignation soulève des enjeux tant pour les consommateurs que pour les producteurs. La décision finale de la CJUE, toujours attendue, sera déterminante pour l'avenir de ces produits sur le marché européen et pourrait poser un précédent important pour la réglementation des appellations alimentaires au sein de l'Union.