Les rémunérations des grands patrons américains en hausse de 12%

Si on les retire du « paquet », le salaire annuel moyen des chefs d'entreprises américaines tombe si on peut dire à 3,1 millions de dollars. La même étude indique que les 25 patrons des plus grandes entreprises américaines ont touché une rémunération de 35 millions. Et en moyenne, en prenant en compte le total des 400 entreprises, la rémunération annuelle s'établit à 14,7 millions, soit 12% de mieux qu'en 2020.



Si cela représente une hausse des rémunérations pour la sixième année d'affilée, les résultats pour 2022 devraient être plus contrastés. La grande partie des majorations de rémunération repose sur les cours de Bourse qui sont malmenés depuis janvier. Il est donc probable que les compensations soient moins importantes, à la fin de l'année…