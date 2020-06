Les restaurants Courtepaille pourraient changer de main

D'après les informations des Echos Le fonds souhaiterait que le processus de cession aille au plus vite : il espère pouvoir vendre Courtepaille dès le mois de juillet. Cela présage d'un prix de vente susceptible d'attirer de nombreux prétendants, mais rien ne dit qu'ICG ne tentera pas de céder le réseau par grappe d'établissements.Le groupe Courtepaille avait l'intention de rénover une quarantaine de ses restaurants en 2020, à hauteur de 300.000 euros par établissement. La crise sanitaire a stoppé net l'opération, puisque le réseau a dû fermer ses portes pendant onze semaines, et deux de plus en Ile-de-France. Le groupe réalise un chiffre d'affaires annuel de 260 millions, des revenus qui seront bien moindres cette année.