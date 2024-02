Les sénateurs veulent créer un livret d’épargne défense

Le projet, déposé au Sénat le 20 février 2024, stipule que ce livret serait accessible à toute personne physique résidente fiscale en France, avec la restriction d'une seule souscription par individu. Les fonds ainsi collectés seraient dédiés à l'achat de titres financiers soutenant directement les acteurs de l'industrie de défense. Cependant, les détails opérationnels du LEDS, tels que le plafond de dépôt ou le taux d'intérêt, restent à préciser par les autorités compétentes via des décrets. Bien évidemment si la mesure est adoptée et le Livret d'Épargne Défense Souveraineté est créé, ce qui ne devrait pas poser de problèmes majeurs.



Le LEDS pourrait ainsi jouer un rôle clé dans la stratégie nationale de défense, en assurant une source de financement stable et pérenne pour les entreprises qui contribuent à la sécurité du pays. Toutefois, il reste la question de l’attrait de ce livret pour les épargnants, et particulièrement ceux opposés à financer une économie de guerre, ainsi que celle de son efficacité réelle pour l’industrie ciblée.