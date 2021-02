Les titres restaurant 2020 prolongés jusqu'à la fin de l'été

Le décret dispose que cette prolongation va « encourager l’utilisation des titres-restaurants dans les restaurants, hôtels-restaurants et propriétaires de débits de boissons assimilés, et, ainsi, de répondre, dans le contexte de la crise sanitaire, aux difficultés économiques de ces établissements ». C'est dans le droit fil de l'annonce, en décembre dernier, de Bruno Le Maire qui avait assuré de la volonté du gouvernement d'aider un secteur en très grande difficulté.



Il s'agit selon le ministre de l'Économie de « redonner 700 millions d'euros de pouvoir d'achat aux restaurateurs », en permettant aux consommateurs de dépenser leurs titres restaurant non utilisés l'an dernier. Une manne indispensable : malgré le soutien de l'État, de nombreux professionnels craignent de fermer les portes de leurs établissements. Et les perspectives d'une réouverture sont encore loin, il faudra une baisse franche et massive des cas de contaminations pour envisager une reprise de l'activité.