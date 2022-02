Les wagons-restaurant rouvrent à la SNCF

Grâce à cet allègement des mesures sanitaires confirmée par le gouvernement, la SNCF peut donc proposer à nouveau un service malgré tout très pratique, surtout pour les longs trajets : la voiture-bar. Dès mercredi 16 février 2022, sur les TGV et les Intercités il sera de nouveau possible d’acheter boissons et aliments dans les voitures restaurant du transporteur.



Il sera également possible de se restaurer comme avant, à sa place, avec des produits apportés de l’extérieur. Mais le groupe rappelle que l’obligation du port du masque est toujours en vigueur : si le masque peut tomber pour manger et boire, il doit être remis par la suite durant toute la durée du trajet.