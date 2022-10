Levothyrox : nouvelle mise en examen du Laboratoire Merck pour "Tromperie aggravée"

Bien que le laboratoire ait demandé un pourvoi en cassation concernant sa condamnation de préjudice moral, celui-ci lui est refusé, confirmant donc la décision de justice. Estimant que le manque d’information fournies suite au changement de formule puisse être la cause de préjudices moraux, la condamnation est bel et bien confirmée.



Le laboratoire tient tout de même à rassurer ses consommateurs : la condamnation ne porte en aucun cas sur la qualité du médicament et de la nouvelle formule, mais bien sur le manque de signalement de l’évolution de la formule. Ce manquement entraîne autant pour le fabriquant que pour l’exploitant une insuffisance d’informations. Le laboratoire devra donc indemniser à hauteur de 1.000 euros chacun des 3.329 plaignants. L’affaire n’est cependant pas terminée, puisqu'une nouvelle action en justice est menée, cette fois contre l’ANSM directement pour « défaut de vigilance » et « défaut d’anticipation » relatifs au contrôle de la nouvelle formule du Levothyrox.