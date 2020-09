Lhyfe, objectif hydrogène vert

L’hydrogène, c’est mieux quand il est vert. L’hydrogène "gris", issu des hydrocarbures ou de l’électricité du réseau, est encore largement majoritaire dans la production française. Passer directement à la production d’hydrogène vert, telle est l’idée de la société Lhyfe, qui entend utiliser le parc éolien pour procéder à l'électrolyse de l'eau de mer, un procédé justement mis au point par cette société. Ainsi, la production d’hydrogène est assurée à partir de deux ressources différentes : l'eau de mer et le vent.



Cette idée innovante est soutenue depuis le début par le SyDEV et Vendée Énergie. La première pierre de l’usine de production d'hydrogène vert renouvelable et du centre de R&D dédié à l'offshore vient d'ailleurs d’être posée en Vendée. « La transition écologique en Vendée ! C'est à Bouin que va être construit le 1er site industriel de production d'hydrogène 100% vert », s’est réjoui sur Twitter Alain Leboeuf, vice-président du Conseil départemental de Vendée et président du SyDEV.