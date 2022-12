Livret A : la Banque de France va proposer une hausse de taux en 2023

Alors que jeudi 8 décembre 2022, le ministère de l’Économie annonçait une augmentation exceptionnelle et inédite depuis 22 ans du taux du PEL, les épargnants ont reçu une début de bonne nouvelle dès le lendemain. Car si la hausse du taux du PEL est uniquement réservée aux nouveaux contrats ouverts dès le 1er janvier 2023, l’augmentation du Livret A et du LDDS va bénéficier à tous les contrats.



Or, interrogé sur la question par FranceInfo, François Villeroy de Galhau, gouverneur de la BdF, a laissé entendre que l’inflation aura bien l’effet escompté sur le taux du Livret A : une hausse. « Sur le taux du Livret A, il y a une formule qui combine les taux d’intérêt et les taux d’inflation donc il y a déjà eu deux relèvements cette année. On est passé de 0,5% à 2%. Il y aura un nouveau relèvement début février, qui sera calculé à la mi-janvier. »