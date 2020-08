Masque en entreprise : les Français y sont favorables

Le sondage réalisé par Qapa et dont les résultats ont été dévoilés le 24 août 2020, une semaine avant la fin des congés d’été, montre que les Français ne devraient pas être nombreux à ne pas porter le masque en entreprise. En fait, on apprend que 25% d’entre eux comptaient porter le masque sur leur lieu de travail que l’obligation soit en vigueur ou non. Et ils sont 37% à dire que si c’est obligatoire, ils le porteront.



Inversement, 12% des interrogés ne feront que se plier à la réglementation en vigueur : il ne porteront pas le masque si celui-ci n’est pas obligatoire. Or, il l’est dans tous les bâtiments de l’entreprise, sauf les bureaux individuels. On découvre ainsi que malgré une certaine montée en puissance du mouvement « anti-masque » en France, seulement 26% des interrogés refuseront de le porter dans l’entreprise, s’exposant par là à des sanctions.