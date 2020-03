McDonald's va livrer à domicile avec Deliveroo

Dans cette période où il vaut mieux éviter les rassemblements et la foule afin d'enrayer la contamination au coronavirus, McDonald's décide de renforcer ses services de livraison à domicile., comme le rapportent Les Echos . Une expérimentation avait lieu en région avec ce livreur et elle a visiblement donné toute satisfaction. Il est donc possible de se faire livrer depuis la plateforme, tout comme c'est le cas sur Uber Eats (la livraison à domicile depuis l'application McDonald's est assurée par Stuart).Actuellement, ce sont 850 restaurants McDonald's qui préparent des repas pour des livraisons à domicile. Avec ce nouveau partenariat, la chaîne a l'intention de passer à 1 000 restaurants dès la fin de l'année, ce qui représente les deux tiers du réseau français. Les restaurants ont tout intérêt à offrir ce service, il représente en effet 10% des ventes pour ceux qui y participent. Ce sera également un moyen pour McDonald's d'augmenter encore ses volumes en France : le chiffre d'affaires de l'enseigne a atteint 5,5 milliards d'euros l'an dernier.