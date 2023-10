Noël 2023 : le repas sera plus cher

Le saumon, qui ne peut pas non plus manquer sur les tables de Noël et du Réveillon, n'est pas épargné. Les prévisions indiquent une augmentation potentielle de 5 à 10 centimes par tranche de 40 grammes. Une augmentation qui risque de peser lourd chez les ménages qui font de grandes tablées.



Mais les ménages peuvent aussi tenter de faire quelques économies. Les volailles festives, par exemple, pourraient connaître une baisse de prix cette année. Après une hausse de 15% en 2022, les indicateurs suggèrent un retour à des tarifs plus raisonnables, grâce à une production stable et à l'absence d'épidémies majeures affectant ces produits.



Inversement, les spiritueux présentent un tableau contrasté. Malgré les défis tels que l'augmentation des coûts des matières premières, les producteurs ont du mal à répercuter ces coûts sur les consommateurs. Les prix devraient être en hausse dans les rayons, mais de manière limitée et raisonnable. Ce qui n’est pas une mauvaise nouvelle pour la santé, l’alcool étant une drogue dangereuse.