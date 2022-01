Nouvelles mesures de soutien pour les secteurs touchés par les restrictions sanitaires

Les dispositifs de soutien vont être adaptés pour permettre aux secteurs concernés par les nouvelles mesures sanitaires de survivre, a expliqué Jean Castex depuis un café-restaurant parisien. Deux dispositifs en particulier sont assouplis. Le premier touche les entreprises de moins de 250 salariés ayant perdu plus de 30% de leur chiffre d'affaires en décembre et en janvier : elles toucheront une aide exceptionnelle au paiement des cotisations salariales de 20% de la masse salariale brute (les salaires et les charges).



Seconde mesure, cette fois pour les entreprises qui ont perdu plus de 65% de leur chiffre d'affaires. Elles bénéficieront de l'activité partielle avec reste à charge zéro, avec en plus l'exonération des charges patronales et l'aide au paiement des cotisations salariales à hauteur de 20%. Ce n'est pas tout, des concertations ont lieu avec les secteurs concernés ainsi qu'avec le ministère de l'Économie pour améliorer encore l'existant.