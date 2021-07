Pass sanitaire : ce qui a été décidé par le Parlement

Autre changement de taille dans le texte finalement adopté : la suppression des sanctions pénales pour les professionnels qui ne respecteraient pas l’obligation de contrôler le Pass sanitaire pour l’accès à leur établissement. Des amendes et des sanctions administratives, pouvant aller jusqu’à la fermeture, sont désormais prévues ; initialement, les professionnels risquaient jusqu’à un an de prison et 15.000 euros d’amende.



Le texte de loi dans sa version définitive va désormais passer entre les mains du Conseil d’État qui a annoncé, lundi 26 juillet 2021, donner son verdict le 5 août 2021. Dans le cas où aucune mesure n’est censurée, le Pass sanitaire entrera donc en vigueur le 6 août 2021 au mieux, soit près d’une semaine plus tard que ce que souhaitait le gouvernement.