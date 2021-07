Pass sanitaire : la loi adoptée par les députés

Très controversé, y compris au sein même de la majorité présidentielle, le projet de loi visant à étendre le Pass sanitaire en France aura finalement été adopté à 117 voix pour et 68 voix contre, vers 5h30 du matin le 23 juillet 2021, après une nuit entière de débats. Les amendements ont été des centaines, certains ciblant directement le coeur du texte, soit l’article 1er instaurant le Pass sanitaire, d’autres revenant sur certains détails de celui-ci.



La principale mesure, soit l’extension du Pass sanitaire aux activités du quotidien telles que se rendre au restaurant ou dans un bar, a été maintenue. Les députés sont toutefois revenus sur les peines pour les gérants mais aussi pour les clients : ces derniers ne risquent plus qu’une amende de 135 euros en cas de Pass sanitaire non conforme, contre 1 an de prison et 15.000 euros d’amende proposés par un amendement du MoDem.