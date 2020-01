Piratage : l’Arabie Saoudite est rentrée dans le téléphone de Jeff Bezos

Le piratage du portable de Jeff Bezos par l’Arabie Saoudite n’est pas une affaire nouvelle : il aurait eu lieu en 2018 et le patron d’Amazon a chargé un spécialiste de la cybersécurité, Gavin De Becker, d’enquêter sur les faits. Ce dernier avait confirmé le piratage et l’avait attribué au pays du Moyen-Orient, chose qu’avait révélée Jeff Bezos en personne en avril 2019.



Mais désormais l’affaire est suivie par la plus haute institution mondiale : l’ONU. Mercredi 22 janvier 2020, le journal The Guardian dévoile que deux représentants de l’Organisation des Nations-Unies ont confirmé le piratage et son attribution. Une affirmation vivement niée par Ryad, via son ambassade américaine, qui a déclaré que « les récents articles des médias qui suggèrent que [Ryiad] est derrière un piratage du téléphone de Jeff Bezos sont absurdes. Nous demandons qu’une enquête soit menée sur ces allégations afin que nous puissions connaître tous les faits. »