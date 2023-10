Prime de Noël 2023 : qui va la recevoir ?

Le 30 Octobre 2023, par Paolo Garoscio

La fin d'année approche et avec elle, la perspective de la prime de Noël. Cette aide financière, spécialement conçue pour les foyers aux revenus modestes, vise à apporter un peu de réconfort durant les fêtes. Vous vous demandez si vous êtes concerné et comment obtenir cette prime ? On vous explique



Êtes-vous éligible à la prime de Noël ? La prime de Noël, octroyée par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) et Pôle Emploi, est destinée aux personnes percevant certaines allocations sociales. Si vous êtes allocataire du Revenu de Solidarité Active (RSA) ou de l'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS), vous êtes probablement éligible. Les familles bénéficiant du RSA socle, y compris celles recevant la prime d’activité, peuvent également prétendre à cette aide, à condition que leurs ressources ne dépassent pas les plafonds définis.



Pour les chômeurs, la prime de Noël est accessible si vous touchez l'ASS, l'Allocation Équivalent Retraite (AER), ou si vous bénéficiez d'une aide à la création d'entreprise après avoir été à l'ASS. Les conditions d'éligibilité peuvent varier, donc il est toujours bon de vérifier auprès des organismes concernés.

Comment obtenir votre prime de Noël ? L’administration a fait les choses d’une manière simple. La prime de Noël est versée automatiquement aux bénéficiaires éligibles, sans aucune démarche à effectuer. Sous réserve, bien évidemment, que les informations bancaires des bénéficiaires soient à jour. Vous pouvez vous attendre à la recevoir mi-décembre 2023, bien que la date exacte puisse légèrement varier d'une année à l'autre en fonction des jours ouvrés. Pour les nouveaux bénéficiaires du RSA en décembre, la prime sera versée en janvier de l'année suivante.



Les montants varient en fonction de votre situation familiale. Une personne seule recevra environ 152 euros, tandis qu'un couple avec enfants peut s'attendre à un montant plus élevé. Pour avoir une idée précise du montant qui vous sera attribué, n'hésitez pas à consulter les sites officiels de la CAF ou de Pôle Emploi.

