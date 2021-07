Quels sont les coûts cachés des cyberattaques ?

Les utilisateurs sont appelés quotidiennement à prendre de nombreuses décisions liées à la sécurité, ce qui peut être une source d'anxiété. Ces comportements se traduisent de différentes manières : (a) ne pas ouvrir un courriel provenant d'un expéditeur qu'ils ne reconnaissent pas ; (b) ne pas accéder à des pièces jointes inconnues ; (c) télécharger et exécuter uniquement des programmes provenant de sources fiables ; (d) utiliser un logiciel antivirus et plusieurs logiciels de sécurité (par exemple, un pare-feu) ; et (e) créer des sauvegardes régulières. Certaines de ces décisions peuvent ainsi provoquer chez l'utilisateur un sentiment d'anxiété dû à un manque de connaissances sur les implications possibles de décisions incorrectes.De plus, lorsque les salariés sont victimes de cyberattaques, ils peuvent subir un traumatisme émotionnel. Ils peuvent notamment entrer dans des phases de deuil et de souffrance. Par exemple, les victimes de fraude financière déclarent systématiquement que l'impact émotionnel est plus grave que l'impact financier, tout types de fraude confondus. A titre d’exemple, les salariés victimes des « attaques au président » peuvent s'accuser et développer un sentiment de honte Des chercheurs, tels que Gross, Canetti Vashdi (2016), vont jusqu’à établir un parallèle avec les répercussions psychologiques du terrorisme traditionnel.