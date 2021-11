Recruter pour une PME quand on ne dispose pas de service RH

Les difficultés du recrutement en PME

Une attraction moins forte que les grandes entreprises

Un budget RH plus restreint

Organiser son recrutement sans service RH

Constituer une équipe de recrutement en interne

Mettre en place une stratégie de marque employeur

Les outils digitaux au service du recrutement PME

Les jobboards

Les algorithmes de matching

Les modules d’entretien vidéo

L’importance de fidéliser ses employés

Mais alors, comment faire pour mettre en place un recrutement en PME efficace ? Découvrez nos conseils sur les aspects organisationnels et les outils à adopter pour simplifier le recrutement de vos futurs collaborateurs.La recherche et l’intégration de nouveaux salariés au sein d’une petite ou moyenne entreprise n’est pas un processus évident à mettre en place. Ces structures sont, la plupart du temps, dépourvues de service RH. Les équipes doivent donc gérer elles-mêmes le recrutement en PME. Et cela va de pair avec un certain nombre de difficultés.Pour recruter, les grandes entreprises bénéficient souvent de leur notoriété. Les postulants se bousculent et les candidatures spontanées se comptent par centaines. Dans le cas du recrutement en PME, la situation n’est pas la même. Une petite ou moyenne entreprise n’a pas nécessairement la même notoriété qu’une grande structure. Elle doit donc aller chercher elle-même les candidats et trouver les profils adaptés à sa recherche. Et cela mobilise du temps et des ressources.Mettre en place un pôle recrutement nécessite du temps mais aussi des ressources financières. C’est pourquoi la plupart des PME n’ont pas de service RH dédié. Les fonds alloués au recrutement en PME sont donc restreints, ce qui ne facilite pas toujours la tâche.Si le recrutement en PME est plus difficile, il n’est pas pour autant impossible. Il est tout à fait possible de mettre en place une organisation adéquate pour trouver des candidats, organiser des entretiens et mener à bien votre process de recrutement.Dans un premier temps, il est important de ne pas confier à une seule et même personne le recrutement PME. Pour être plus efficace, mieux vaut constituer une équipe en interne, qui se chargera de gérer les candidatures. Le recrutement n’en sera d’ailleurs que meilleur, puisque vous serez en mesure d’échanger les avis sur les postulants, de confronter vos opinions…Définissez votre Team Recrutement et attribuez à chacun un rôle : l’un s’occupe de rédiger les annonces et de les publier, l’autre de collecter les candidatures et de présélectionner les profils intéressants, un autre de préparer les contrats…Qui a dit qu’une PME ne pouvait pas rivaliser avec une grande entreprise ? Dans la sphère professionnelle, la taille de la structure ne compte pas. Cependant, pour vous faire remarquer par les candidats, vous devez tout de même mettre en place une véritable stratégie de marque employeur. L’idée ? Faire connaître votre entreprise, mettre en valeur vos engagements RH, votre organisation, votre vision du travail…Plus vous étendez votre notoriété, plus vous intéresserez les candidats et faciliterez ainsi votre processus de recrutement en PME.Pour parfaire l’organisation de votre recrutement en PME, vous pouvez également intégrer des outils digitaux performants. Ces derniers ont pour but d’automatiser une partie de votre recrutement et de simplifier vos recherches de profils.Les job boards sont des plateformes en ligne sur lesquelles vous pouvez publier vos offres d’emploi. Chaque jour, elles sont consultées par des milliers de personnes en recherche, qui peuvent alors postuler aux annonces qui les intéressent. Parmi les plus connues en France, on trouve Indeed , Monster, Cadre Emploi, Regions Job, Pôle Emploi…Publier vos offres sur les job boards leur apportera une meilleure visibilité et augmentera le nombre de candidatures à vos annonces.Le développement de l’intelligence artificielle amène son lot de solutions pour le recrutement en PME. Pour simplifier votre processus RH, vous pouvez solliciter un algorithme de matching. Cette technologie est en mesure de trouver les profils candidats les plus pertinents par rapport à votre annonce. Il se base pour cela sur différents critères que vous définissez. Il dresse ensuite une short list de personnes que vous n’avez plus qu’à contacter.Organiser un recrutement en PME passe aussi par la réalisation d'entretiens, pour rencontrer les candidats. En tant que structure de taille modeste, vous n’avez cependant pas forcément le temps de rencontrer tous les candidats dans vos locaux. Alors, pourquoi ne pas mettre à profit la vidéo ? Certaines plateformes vous offrent la possibilité d’organiser des entretiens vidéos live ou de recevoir des entretiens vidéos différés (avec l’envoi de questions au préalable). Vous gagnez ainsi du temps dans votre recrutement et pouvez réduire votre liste de candidats à rencontrer.Vous le voyez, il est tout à fait possible de mener à bien un recrutement en PME sans RH, à condition d’adopter la bonne organisation et les bons outils. Certaines plateformes de recrutement comme Bruce, proposent d’ailleurs des solutions complètes intégrant toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour faciliter votre recrutement en PME : multi-diffusion d’annonces, centralisation et gestion avancée des candidatures, modules d’entretien vidéo, modules de gestion administrative (gestion de contrat, signature électronique, gestion de paie…).Une fois le recrutement terminé, l’important pour les PME est aussi de conserver ses talents en ayant une politique de fidélisation des salariés claires et précises.On pourra parler de QVT (qualité de vie au travail) en proposant aux salariés de la flexibilité et des loisirs via un comité d’entreprise par exemple.Il faudra également être vigilant sur le management de proximité, pour que le salarié se sente écouté, compris et impliqué dans les décisions de l’entreprise.Enfin, de temps à autre, l’organisation de team building permettra à vos équipes de mieux se connaitre et de développer des liens pour une meilleure cohésion.Enfin, évidemment ne pas lésiner sur le salaire et proposer à vos employés des rémunérations à la hauteur de leur talent et de leurs qualifications.En complément et pour en savoir plus, voir notre article sur les plus fortes hausses de salaires