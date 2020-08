Rentrée 2020 : un coût en augmentation, sans compter les masques

Selon l’enquête annuelle de Familles de France , publiée le 17 août 2020, la Rentrée scolaire de septembre 2020 va coûter, en moyenne, 2 euros de plus par rapport à celle de 2019, pour un élève de sixième. Au total, pour les dépenses de fournitures scolaires, papeterie et articles de sport,Et, naturellement, cela ne prend pas en compte tout ce qui tourne autour de la Rentrée comme les vêtements.Dans le détail, ce sont les fournitures qui coûtent le plus cher :La papeterie représente une dépense moyenne de 48,89 euros tandis que les articles liés à la pratique sportive coûteront 47,64 euros.