Restaurants, cafés, bars : une fermeture jusqu'à Pâques ?

Depuis le 30 octobre dernier, les restaurants, les bars et les cafés demeurent fermés pour des raisons sanitaires. La réouverture, qui avait été programmée le 20 janvier, a été repoussée au mois de février…Et cela irait même jusqu'au début du mois de juin pour les bars et les cafés. Les services du Premier ministre ont démenti, affirmant que cette date n'avais jamais été avancée par le gouvernement.Malgré tout, ce serait bel et bien la date avancée par les sources du gouvernement, du ministère de l'Économie et de Matignon. Le coup serait rude pour les restaurateurs et les propriétaires de bars et de cafés qui ont subi une épouvantable année 2020, et qui pourraient donc rester portes closes jusqu'à Pâques. De quoi pousser de nombreuses entreprises à la faillite. Mais la situation sanitaire demeure inquiétante malgré la campagne de vaccination qui se poursuit.