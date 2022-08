Retraites : la hausse, actée, ne sera pas immédiate

Les retraités auraient pu avoir une bonne surprise ce mardi 9 août 2022, alors qu’ils reçoivent le versement de leur retraite de la part de leur caisse : une revalorisation de 4% du montant. C’est ce qui a été annoncé et décidé par le gouvernement et le parlement pour lutter contre l’inflation en France, parmi d’autres mesures plus ou moins ciblées. Mais l’Assurance maladie, sur son site, prévient : il faudra attendre.



« Cette revalorisation des retraites s'appliquera à partir de votre retraite du mois de juillet, mais n'interviendra pas sur le paiement du 9 août 2022 », écrit-elle. En cause, le calendrier législatif et la date d’adoption de la mesure. Cette dernière est arrivée trop tard pour que la Caisse nationale d’assurance vieillesse puisse l’appliquer en amont du versement du mardi 9 août 2022.