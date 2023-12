Santé et écologie : la France interdit les puffs

Le 4 décembre 2023 la France a dit non aux puffs. L'Assemblée nationale a voté à l’unanimité (104 voix) pour l'interdiction de ces produits. Portée par des députés de divers horizons politiques, la loi n’a rencontré aucune résistance. La raison ? Les puffs représentent un danger pour la jeunesse. Leur facilité d'accès et leur popularité auprès des adolescents ont sonné l'alarme. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a rappelé notamment qu’un jeune entre 13 et 16 ans sur dix a déjà testé la puff malgré l’interdiction de vente aux mineurs.



Au-delà de la santé, l'aspect écologique a été mis également en avant. Les puffs, en tant que produits jetables disposant d’électronique et de batteries, posent un problème environnemental majeur, décrié depuis des années. Leur disparition du marché français sera donc aussi une victoire pour l'écologie.