Taxe d'habitation : le fisc facture 724 millions d'euros en trop

La première cause de ces erreurs massives est la réforme de la taxe d'habitation, rapporte Le Figaro. En effet, si la taxe d'habitation a été supprimée pour les résidences principales, elle reste en vigueur pour les résidences secondaires et les logements vacants. Ce changement a créé une confusion notable, d'autant plus que la France détient le record mondial de résidences secondaires, avec 3,6 millions de propriétés concernées.



Le second facteur est l'introduction du dispositif « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI), qui oblige les propriétaires à gérer leurs biens en ligne. Malheureusement, cette nouvelle procédure a conduit à de nombreuses erreurs de déclaration. Certains propriétaires, peu familiers avec les outils numériques, ont commis des erreurs, entraînant des prélèvements indus.



Face à ces erreurs, les propriétaires ont la possibilité de faire des réclamations auprès de l'administration fiscale jusqu'à la fin de l'année. La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) se veut attentive et réactive aux plaintes des contribuables. Cependant, pour obtenir un remboursement, encore faut-il identifier les erreurs et entreprendre les démarches nécessaires.