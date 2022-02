Titres-restaurant : le plafond doublé de nouveau prolongé

La mesure devait se terminer dès 2020 mais la crise de la Covid-19 a continué durant toute l’année ainsi que durant tout 2021. Résultat : le gouvernement a reporté l’échéance de fin de la mesure à plusieurs reprises… et l’a une nouvelle fois reportée ce 23 février 2022. Invité de BFMTV et RMC, Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, a confirmé que le doublement du plafond, qui devait prendre fin le 28 février 2022, sera maintenu « jusqu’à fin juin ».



Les salariés doivent néanmoins faire attention : le 28 février 2022 périment les titres-restaurant de 2021, et cette date de péremption n’a pas pu être changée. Il leur est toutefois possible d’échanger les titres-restaurant de 2021 pour des titres édités en 2022, gratuitement en faisant une demande à leur entreprise.