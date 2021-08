Titres-restaurant : les mesures adoptées en 2020 prendront fin en septembre 2021

Le 16 Août 2021, par Paolo Garoscio

En 2020 et début 2021, les divers confinements généralisés de la population décrétés en France ont conduit les salariés bénéficiant de titres-restaurant à ne plus pouvoir les utiliser. Les restaurants étant fermés et le télétravail étant devenu la norme, les salariés ont cumulé des centaines d’euros en titres-restaurant, au plus grand dam des restaurateurs qui n’ont pas pu profiter de cette rentrée d’argent. Des mesures avaient alors été adoptées.



Le plafond relevé et le paiement le dimanche En juin 2020, afin de soutenir les restaurateurs et profiter aux Français ayant cumulé des euros en titres restaurant non-utilisés, le gouvernement annonçait deux mesures principales, censées prendre fin le 31 décembre 2020 : le relèvement du plafond de paiement journalier et l’autorisation de payer le dimanche et les jours fériés. Ainsi, les Français avaient eu la possibilité de payer jusqu’à 38 euros (contre 19 euros en temps normal) tous les jours de l’été 2021 en titres-restaurant, dimanches compris.



Puis, durant le deuxième semestre 2020 et à la suite du deuxième confinement généralisé, la mesure avait été prolongée durant 2021, avec une date de fin estimée devant tomber au milieu de l’été 2021. Finalement, le 2 août 2021, la date de fin de cette mesure a été dévoilée par le ministère de l’Économie : le 31 août 2021.

Retour à la normale pour les titres-restaurant le 1er septembre 2021 L’annonce du ministère de l’Économie a pour corollaire, forcément, un nouveau changement à venir pour les titres-restaurant : le retour à la normale. Le 1er septembre 2021, donc, les titres-restaurant perdront leurs avantages acquis durant plus d’un an.



Le plafond de paiement repassera à 19 euros par jour tandis que le paiement le dimanche et les jours fériés redeviendra interdit, sauf pour les salariés qui travaillent ces jours-là. Il reste possible de changer les tickets restaurant de 2020, dont la validité est prolongée jusqu’au 1er septembre 2021, en les rendant à l’employeur avant le 15 septembre 2021 pour obtenir des titres-restaurants 2021 valables jusqu’en janvier ou février 2022.

