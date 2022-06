Titres-restaurant : vers une énième prolongation du double plafond ?

Si l’idée de maintenir le plafond à 38 € durant l’été 2022 fait son petit bout de chemin, c’est pour plusieurs raisons. La première, bien évidemment, est l’inflation galopante : elle a atteint 5,2% en mai 2022 et devrait se maintenir élevée tout le long de l’été et même jusqu’à la fin de 2023. Une hausse des prix qui limite le budget des ménages et, de fait, pourrait avoir un effet négatif sur la consommation durant les vacances.



Le secteur de la restauration serait le premier bénéficiaire de la mesure, si elle est prolongée. Et le maintient du plafond doublé a un avantage considérable pour le gouvernement : il ne lui coûte pas un centime. Les titres-restaurant sont en effet payés en partie par l’employeur et en partie par l’employé, généralement à 50% chacun. Pas besoin, pour le gouvernement, de sortir le chéquier pour augmenter le pouvoir d’achat des vacanciers dans ce cas.