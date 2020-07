TwentyTwo Real Estate: "agilité et rigueur face au risque" (Daniel Rigny)

Nous gérons aujourd’hui 4 milliards d’euros d’actifs. Nos actifs sous gestion sont répartis entre des mandats dédiés et deux familles de véhicules d’investissement qui regroupent de nombreux investisseurs institutionnels et privés.

Le premier véhicule d’investissement est une foncière de logements à loyer abordable (PowerHouse Habitat) qui a un profil de risque faible, car elle est investie dans la classe d’actifs immobiliers la plus résiliente en France. En effet, le logement abordable est caractérisé par une faible élasticité des prix et nos locataires sont solvables – et solvabilisés – par les dispositifs du gouvernement français pour protéger l’emploi et les salaires. Cette classe d’actifs sera donc peu impactée par la crise actuelle. Nous poursuivons nos investissements dans ce secteur dans lequel le besoin d’investissement pour développer et rénover des logements est considérable et où les véhicules d’investissement à capitaux privés, comme notre foncière, ont un rôle important à jouer.

La deuxième famille de véhicules met en œuvre une stratégie « value-add » (à valeur ajoutée). Ces véhicules ont des profils de rendement et de risque plus élevés. Ils investissent typiquement dans des opérations de repositionnement d’actifs immobiliers impliquant rénovations et relocations. Là encore, nous sommes bien positionnés puisque nous avons accéléré en 2018 et 2019 la cession des actifs des véhicules existants. Nous étions dans un cycle haussier naturel et la création de valeur sur les actifs en gestion était très avancée. Ces véhicules représentaient historiquement 1,7 milliard d’actifs, nous n’avons plus aujourd’hui que 100 millions investis dans deux projets de bureaux dans la première couronne de Paris. Pendant le confinement, nous avons d’ailleurs réalisé la belle performance de conclure un bail de 3000m2 de bureaux destinés accueillir le siège de Hyundai en France dans l’un des immeubles qui est aujourd’hui loué à plus de 90%.