Twitter en Australie : l’échec de modération sanctionné

Depuis qu'Elon Musk est devenu propriétaire de X, plus de 80% du personnel a été licencié. Parmi eux, de nombreux modérateurs chargés de repérer et de supprimer les contenus problématiques. Cette réduction massive du personnel pourrait-elle être à l'origine de la modération insuffisante ? Le lien de cause à effet ne devrait guère être trop compliqué à prouver. Depuis que le réseau social a changé de propriétaire, de nombreuses associations ont pointé du doigt une augmentation des contenus violents et illégaux. Une situation qui a empiré avec l’escalade du conflit israélo-palestinien.



Julie Inman Grant avait déjà interpellé X et Google en février, leur demandant d'expliquer leur traitement des contenus sensibles. La réponse de X à l'AFP a été pour le moins laconique : « Occupé, revenez plus tard ». De son côté, Google a affirmé avoir développé des technologies pour détecter et supprimer les contenus problématiques.