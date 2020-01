Un compromis sur la taxe GAFA en cours d’élaboration entre la France et les États-Unis

L’hôte de Bercy rencontrera Steve Mnuchin ce mercredi, à l’occasion du forum de Davos. « Je pense qu'il y a un chemin possible de compromis entre les Etats-Unis et la France sur ce sujet, qui permettra a chacun d'avancer vers cette solution qui est la seule raisonnable: une solution internationale à l'OCDE », a-t-il expliqué. La progression par étapes débuterait par un accord global basé sur le texte en cours de discussion à l’OCDE.



Si Washington donne son aval, alors l’accord sera approuvé à la fin du mois par l’organisation. Ensuite, d’ici juin, il faudra se mettre d’accord sur les paramètres de la taxation, tandis que la mise en place interviendra « un peu plus tard », évoque Bruno Le Maire. Encore faut-il que les États-Unis acceptent pour commencer le principe d’un accord global.